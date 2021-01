London/Zürich/Weert (ots) - Jean Paul Getty Cadillac Skupturen "Zum Ersten, zum Zweiten und um Dritten!"- Saxo Bank of Art verkauft 99 Exemplare der 1,50m großen Stahl- Erdöl-Skulpturen.Der Luxus Cadillac Baujahr 1967 vom Öl Milliardär Jean Paul Getty wurde nach seiner letzten Fahrt von England nach Weert, Niederlande von Saxo feuersprühend in 100 Teile zerschnitten. Zuvor wurde der Wagen vom Autokünstler Heiko Saxo vergoldet und mit 2.222 Kronen und 100.000 Kristallen versehen."Ich möchte der Erde etwas Kulturelles zurück geben, das vor über 50 Jahren J.P. Getty der Erde entnommen hat- Kultur ist Leben" so Saxo.Heiko Saxo komponierte in der Vergangenheit nicht nur The Grand Prix Symphony für die Formel 1 sondern entwickelt Motorsport Konzepte.Die Skulpturen kreiert Saxo aus legendären Fahrzeugen. Heiko Saxo ist auch Besitzer des originalen Lincoln von John Lennon, mit dem er und Yoko Ono durch die Straßenschluchten von New York fuhren. Für dieses Fahrzeug plant der Autokünstler etwas ganz besonderes.Kunstsammler und Motorsport Enthusiasten können die exquisiten nummerierten Autoskulpturen von Heiko Saxo mit Zertifikat zwischen EUR10.000 und EUR25.000 erwerben. Nur 99 Exemplare stehen exklusiv zum Verkauf. Die Saxo Bank of Art präsentiert die Getty Skulpturen ab Freitag, den 29.1.2021 auf ihrer Website www.saxobankofart.com (http://www.saxobankofart.com/)Pressekontakt:Luise BöttcherHeiko Saxo Management+44-7979-304384Original-Content von: Heiko Saxo Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137307/4818835