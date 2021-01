Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Neue Erkenntnisse blieben gestern Mangelware, so die Analysten der Helaba.Ein Großteil der US-Banken habe bereits seine Q4-Zahlen veröffentlicht und mit dem Zahlenwerk die Erwartungen getoppt. Ob Ähnliches auch den Banken in unseren Breitengraden gelinge, werde sich zeigen müssen. Eine Indikation könnten die in der kommenden Woche auf der Agenda stehenden Zahlen der schweizerischen UBS (26.01.) liefern. Am 29.01. würden die Spanier - CaixaBank und BBVA - die Bücher öffnen, bevor am 4. Februar die Deutsche Bank berichte. Der ITRAXX Senior Financial habe gestern seine nachgebende Tendenz fortgesetzt, entsprechend hätten sich die Spreads erneut eingeengt. Spielraum, dass dies auch in den kommenden Tagen der Fall sein werde, sei durchaus vorhanden. Auf dem Primärmarkt sei gestern Goldman Sachs mit einem 7jährigen Senior-Unsecured-EUR-Benchmark-Papier (1,75 Mrd.) aktiv gewesen. Dieses sei gut nachgefragt worden, so dass der Spread im Vergleich zur Guidance (MS+ 68 vs. MS +70) reingelaufen sei. Die Bücher seien mehr als 2fach überzeichnet gewesen. ...

