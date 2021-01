Köln (www.fondscheck.de) - Der Dezember war von einem insgesamt freundlichen Börsenumfeld geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Select Global Growth Focus-Fonds (ISIN LU0115579376/ WKN 940641).An den Aktienmärkten sei es zu Kursgewinnen auf breiter Basis gekommen.Der Sauren Select Global Growth Focus habe im Dezember eine erfreuliche Wertsteigerung in Höhe von 3,5% erzielt. Das von der Corona-Pandemie geprägte turbulente Börsenjahr 2020 habe der Sauren Select Global Growth Focus mit einem überzeugenden Wertzuwachs in Höhe von 13,5% abgeschlossen. Damit habe der Dachfonds einen sehr hohen Mehrwert gegenüber der Marktentwicklung erwirtschaftet. ...

