Das norwegische Unternehmen hat am Donnerstag einen Capital Markets Day abgehalten. Im Rahmen des Events kündigte Nel eine massive Kostenreduktion bei der Produktion von "grünem" Wasserstoff an. Ein ambitioniertes, aber nicht unrealistisches Ziel, welches sich die Skandinavier bis 2025 gesetzt haben.Bis 2025 will Nel die Produktionskosten für ein Kilo grünen Wasserstoff auf 1,50 Dollar senken. Damit sollen fossile Alternativen übertroffen werden. "Grüner, erneuerbarer Wasserstoff wird den fossilen ...

