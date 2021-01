Der Aktienkurs von ASML überzeugt seit Monaten bereits mit einer hohen Outperformance. Diese mündete in dieser Woche in ein neues Allzeithoch. Der langfristige Trend zeigt steil nach oben. Doch die Kurse haben sich heiß gelaufen - eine Gegenbewegung droht. Was jetzt noch in den Papieren steckt und welche Strategie überzeugt. Von Manfred Ries

Den vollständigen Artikel lesen ...