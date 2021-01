In den juristischen Auseinandersetzungen um coronabedingte Betriebsschließungen in der Gastwirtschaft versuchen die Versicherer, ihre Verluste zu begrenzen und Niederlagen vor Gericht zu vermeiden. So auch die Allianz, die sich nun erneut mit einem Kläger außergerichtlich geeinigt hat. Wie die WirtschaftsWoche berichtet, hat sich der Versicherer eine Woche vor der geplanten Urteilsverkündung mit dem Wirt des Münchner Lokals "Guido al Duomo" auf einen Vergleich verständigt. Über die Einzelheiten wurde Stillschweigen vereinbart.

