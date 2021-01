Die Öl- und Heizölpreise befinde sich am Freitag auf dem Rückzug. Rohöl (Brent) fällt zurück in Richtung 55 Dollar je Barrel. Die nationalen Heizölpreise ziehen nach und liegen durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter tiefer als gestern. Im Wochenverlauf ergibt sich ein Minus von gut einem Cent bzw. Rappen je Liter. Die Nachfrage nach Heizöl bleibt schwach. An den internationalen Ölbörsen dominieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...