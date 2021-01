Mit einem Q4-Gewinn von 2,32 US-Dollar konnte der US-Eisenbahnkonzern Union Pacific (ISIN: US9078181081; WKN: 858144) die Markterwartungen leicht schlagen. Auch wenn die Aktie in einer ersten Reaktion mit Gewinnmitnahmen auf die Bilanzvorlage reagierte, so bleiben die Aussichten für den Titel, der sich auch im konservativen Musterdepot des Zürcher Trends befindet, weiterhin sehr gut. Denn mit der angekündigten Energiewende des neuen US-Präsidenten Joe Biden, dürfte in den Vereinigten Staaten künftig deutlich verstärkt Fracht von der Strasse auf die Schiene wechseln, was das Netz der Eisenbahngesellschaft deutlich besser auslasten sollte und Skaleneffekte erwarten lässt.Entsprechend ist der jüngste Optimismus, den der Vorstandsvorsitzende Lance Fritz bei der Vorstellung des Zahlenwerks an den Tag legte, sicherlich gerechtfertigt. Dieser stellte steigende Marktanteile im Frachtgeschäft und einen noch besseren Service in Aussicht und erklärte zugleich, dass sein Vertrauen Werte für Aktionäre zu schaffen, niemals grösser gewesen sei.

