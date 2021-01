DJ Merkel spricht auf Einladung der Niederlande bei Klimakonferenz

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Montag einen von den Niederlanden einberufenen virtuellen Klimagipfel eröffnen. Auf Einladung des niederländischen Premiers Mark Rutte werde sie sich mit einer Videobotschaft am Climate Adaptation Summit (CAS) einbringen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Ziel sei es, die Bemühungen zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels voranzubringen, betonte Seibert. An der zweitägigen Konferenz (25./26. Januar), die weltweit übertragen wird, nehmen auch zahlreiche Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft teil.

