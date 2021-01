Bayer hat sich mit der Übernahme von Monsanto auch den Zugriff auf den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat gesichert. Dadurch sehen sich die Leverkusener in den USA mit Rechtsstreitigkeiten konfrontiert, die wohl mit Kosten in Milliarden-Euro-Höhe einhergehen. Das hat den Aktienkurs des DAX-Unternehmens kräftig unter Druck gesetzt. In Deutschland droht deshalb nun Ungemach.Wie die Wirtschaftswoche berichtet, klagen im Auftrag verschiedener Investoren vor dem Landgericht Köln die Kanzleien Hausfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...