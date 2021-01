Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der XAIA Credit Basis II (ISIN LU0462885483/ WKN A0YDMZ, Anteilklasse P) nutzt Verwerfungen an den Anleihen- und Kreditmärkten aus und strebt bei einem moderaten Risikoprofil eine Überrendite zum 3-Monats-Euribor von 3,5% an, so die Experten der Universal-Investment-GmbH. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...