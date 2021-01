Rivian hat das Vertrauen der Investoren. Insgesamt hat der Hersteller von Elektroautomobilen seit 2019 rund 8 Mrd. US-Dollar an Kapital aufgenommen. Durch die jüngste Finanzierungsrunde erhält Rivian zudem eine Bewertung von 27,6 Mrd. US-Dollar. Der Fonds-Gigant T. Rowe Price hat die 2,65 Mrd. US-Dollar schwere Finanzierungsrunde angeführt, war aber keineswegs der einzige Investor. Auch viele Investoren, die sich bereits in früheren Runden an Rivian beteiligten hatten, zogen bei dieser Kapitalerhöhung mit. Dazu zählen unter anderem Amazon, Baron Capital Group, BlackRock, Coatue, Cox Automotive, D1 Capital Partners, Fidelity, Ford Motor und Soros Management Fund.

