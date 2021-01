Es deutet sich schon seit einigen Tagen an, dass der Anstieg im Kupfer an Fahrt verliert und nach unten auszubrechen droht. Die globale "Risk-on" Welle der letzten Tage, die den Aktienmärkten neue All-time-Highs bescherte und den Crude-Öl Future auf 54 Dollar stiegen ließen, wurde im Copper-Future nicht mitgemacht. Am 08. Januar markierte der März-Kontrakt bei 373,40 Cent ein neues sechs Jahre Hoch und kommt seitdem nicht mehr von der Stelle. Heute droht Kupfer zum ersten Mal seit Anfang Januar ...

