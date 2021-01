Thema heute:

Gestiegener Bedarf durch Corona-Pandemie: Weiterbildung Schuldnerberatung der Hochschule Koblenz startet zum vierten Mal

Trotz staatlicher Hilfsangebote bringt die anhaltende Corona-Pandemie leider immer mehr Menschen in existentielle Nöte. Mit dem neuen, verkürzten Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren für natürliche Personen hat der Gesetzgeber darauf reagiert. Betroffene, die sich professionell über ihre Möglichkeiten beraten lassen möchten, können sich an eine Schuldnerberatung wenden.

Diese gefragten Expertinnen und Experten bildet die Hochschule Koblenz seit einigen Jahren aus. Die Weiterbildung Schuldnerberatung geht ab April 2021 bereits in die vierte Runde. In sieben Modulen, die sich über sieben Monate erstrecken, erlangen die Teilnehmenden das Zertifikat "Schuldnerberater*in" am Institut für Forschung und Weiterbildung (IFW) der Hochschule Koblenz. Es wird im sogenannten "blended-learning" gelehrt, einer didaktisch sinnvollen Verknüpfung von traditionellen Präsenzveranstaltungen und modernen Formen von E-Learning. Dabei finden pro Monat jeweils freitags und samstags 1,5 tägige Präsenzveranstaltungen an der Hochschule Koblenz sowie gruppenbasierte Online-Lehre vom heimischen Computer aus statt. So lange die Pandemie es erfordert, werden die Präsenzmodule jedoch zunächst ebenfalls online angeboten.

Das interdisziplinäre Team von erfahrenen und praxisnahen Lehrenden deckt alle relevanten Themen der Schuldnerberatung ab. Dazu gehören rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen und Vertiefungen, Methoden, Prävention sowie Sanierungsstrategien und Verbraucherinsolvenz. Ziel ist, den Einstieg in das Arbeitsfeld der Schuldnerberatung zu ermöglichen.

"Schuldnerberatung gehört zu den Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit, die in den letzten Jahren verstärkt an Bedeutung zugenommen haben", erklärt Prof. Dr. Gabriele Janlewing, wissenschaftliche Leiterin der Weiterbildung. Pro Jahr werden ca. 100.000 neue Verbraucherinsolvenzanträge gestellt, über sechs Millionen in Deutschland lebende Personen sind überschuldet. Schulden spielen in nahezu jedem Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit auch eine Rolle, da mit wirtschaftlichen Notlagen auch psychosoziale Schwierigkeiten (Suchtgefährdung, Familienkonflikte, drohende Wohnungslosigkeit) einhergehen. In sieben Modulen werden alle grundlegenden Themen der Schuldnerberatung intensiv erarbeitet. Der Kurs kostet 1.998 Euro, nach Rücksprache sind Module auch einzeln buchbar. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage www.ifw-anmeldung.de.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.