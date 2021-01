HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Va-Q-Tec von 30 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Pfannes-Varrow erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (Ebitda) für den Hersteller von Thermoboxen und Containern zum Transport von temperatursensiblen Gütern. Va-Q-Tec habe sich jüngst einen bedeutsamen Transportauftrag eines namhaften Impfstoffherstellers gesichert./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2021 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0006636681