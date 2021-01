Auch am Freitag kann sich die Plug-Power-Aktie der Abwärtsspirale nicht entziehen. So verloren die Papiere im vorbörslichen US-Handel zeitweise 3,4 Prozent auf 61,50 Dollar. Trotzdem könnte die Aktie bald ein frisches Kaufsignal generieren und folglich die Talfahrt beenden. Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch bei 73,90 Dollar hat die Plug-Power-Aktie bis zum Handelsschluss am Donnerstag 13,8 Prozent auf 63,69 Dollar nachgegeben. Dabei hat die Aktie ein absteigendes Dreieck ausgebildet. Gelingt es, die ...

