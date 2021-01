Amazon will die Projekte zu Elasticsearch und Kibana forken. Diese Entscheidung folgt der Ankündigung, dass kommende Versionen beider Tools nicht länger unter einer Open-Source-Lizenz stehen sollen. Amazon will die Projekte von Elasticsearch und Kibana forken. Der Grund: Elastic will deren Lizensierung ändern. Neue Versionen von Elasticsearch und der auf dem Elastic Stack aufsetzenden Frontend-Anwendung Kibana sollen künftig nicht mehr unter der Apache License Version 2.0 veröffentlicht werden. Stattdessen sollen Versionsupdates künftig unter der Elastic License oder unter der Server Side ...

