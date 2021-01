Oliver Samwer gewährte dem Geschäftsführer des mittlerweile insolventen Finanzdienstleisters Wirecard nur einen Monat vor der Pleite einen Millionenkredit. Dafür wollte der Rocket-Internet-Gründer zunächst 15 Prozent Zinsen haben. Im Mai 2020 gewährte der zu Rocket Internet gehörende Fonds GGC dem damaligen Wirecard-Chef Markus Braun einen Kredit in Höhe von 75 Millionen Euro. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf E-Mails zwischen den beiden Unternehmern. Das Geld ging allerdings nicht an Finanzdienstleister Wirecard, sondern an eine Beteiligungsgesellschaft, über die Braun sein Privatvermögen verwaltete. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...