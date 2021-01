Wien (www.fondscheck.de) - Columbia Threadneedle Investments hat Michaela Collet Jackson zur Vertriebsleiterin für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser neu geschaffenen Position werde Collet Jackson ab 22. März 2021 die leitende Verantwortung für die regionalen Vertriebs- und Kundendienstfunktionen des Firmen-, Großkunden- und Versicherungsgeschäfts des Asset Managers in der EMEA-Region übernehmen. Über diese Neuverpflichtung informiere Columbia Threadneedle per Aussendung. Collet Jackson werde direkt dem EMEA-CEO Nick Ring unterstellt sein und damit sowohl dem regionalen Führungsteam als auch den Hauptleitungsgremien des Unternehmens beitreten. ...

