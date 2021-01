Nachdem die Canadian Solar-Aktie (WKN: CA1366351098; WKN: A0LCUY) im Rahmen des Corona-Sell-Offs am 19. März 2020 bei der Marke von 12 US-Dollar einen tragfähigen Boden herausbilden konnte, tendiert das Papier seit gut zehn Monaten in einem beeindruckenden Aufwärtstrend, der bislang zu einem Kursplus von über 400 % geführt hat. Pünktlich zur Amtsübernahme schaltete der Anteilschein abermals einen Gang höher. So legte das Papier allein am Donnerstag an der Nasdaq um 12 % zu.Obwohl die Aktie mit einem RSI (14) von 72 mittlerweile technisch überhitzt ist, bestehen gute Chancen, dass der Anteilschein des kanadischen Solarmodulherstellers noch stärker von den Plänen der neuen US-Regierung profitiert, die Energiewende in den Vereinigten Staaten jetzt schnell voranzutreiben.

