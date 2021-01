Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am Tag der Inauguration von Joe Biden legten die amerikanischen Indizes recht deutlich zu. Gestern ging ihnen nun der Schwung aus. Der Dow Jones verzeichnete beispielsweise ein Mini-Minus von 0,04 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Mytheresa, IBM und Intel. Andreas Agly kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.