Während im amerikanischen Clayton Valley die aktuellen Entwicklungen rund ums Lithium Sienna Resources Inc. (TSX.V: SIE; WKN: A1XCQ0; ISIN:CA82621E1060) zu einer Neubewertung des Projekts veranlassen, sorgt anderenorts ein weiteres Projekt des Portfolios für spannende Neuigkeiten. Wie der Multimineral-Explorer aus Vancouver am Freitag in einem Explorations-Update mitteilte, ist man im finnischen Platinelementgruppen-Kupfer-Nickel-Projekt "Kuusamo" auf ein mögliches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...