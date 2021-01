Heute hat Nicole wieder einmal ein paar der wichtigsten Themen herausgepickt, die aktuell die Märkte und Anleger bewegen. So haben gestern nachbörslich IBM und Intel aktuelle Zahlen vorgelegt. Außerdem sprechen die beiden auch noch einmal über die Ergebnisse von Netflix. In aller Munde ist derzeit die Aktie von Ehang. Was an dieser Story so interessant ist, erfahren Sie im heutigen Gespräch. Darüber hinaus geht e auch um das spannende Thema Robotaxi, wo jetzt auch Microsoft einen Fuß in die Tür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...