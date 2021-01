DJ SAP und Microsoft rücken über S/4Hana und Teams dichter zusammen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die bereits bestehende Partnerschaft von SAP und Microsoft wird weiter ausgebaut. So soll das SAP-Datenbanksystem S/4HANA auf der Microsoft-Cloudlösung Azure zügiger eingeführt werden. Außerdem soll die Microsoft-Software Teams in das komplette Portfolio von SAP integriert werden. Damit soll Kunden der Umstieg in die Cloud erleichtert werden, teilten die beiden Unternehmen mit.

SAP-CEO Christian Klein sprach davon, mit Teams "die Zusammenarbeit eine Ebene höher zu heben". Konkret gebe es um die Teams-Integration in die SAP-Angebote S/4Hana, Successfactors und Customer Experience. Zur Verfügung stehen sollen diese Mitte 2021.

Satya Nadella, der CEO des US-Softwarekonzerns, sieht die Kombination der hauseigenen Produkte Azure und Teams mit SAP-Lösungen als Hilfe für Unternehmen, das Potenzial der Cloud auszuschöpfen.

Beide Unternehmen erweitern außerdem ihre seit 2019 laufende Partnerschaft zur wechselhaften Empfehlung und Nutzung von Cloud-Lösungen. Am deutlichsten wird dies am Ziel einer vereinfachten Verlagerung der noch auf Kundenrechnern installierten ERP-Software zur Unternehmenssteuerung in die Cloud, ein Ziel das SAP derzeit intensiv vorantreibt. Bevorzugte Cloud soll dann Azure sein.

