DJ WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. Januar (4. KW)

=== M O N T A G, 25. Januar 2021 *** 07:00 NL/Philips NV, Ergebnis 4Q, Eindhoven 08:00 CH/World Economic Forum (WEF), virtuelles Jahrestreffen (bis 29.1.), Davos *** 09:00 DE/Institute for Law and Finance (ILF), Konferenz (online) zu Green Banking and Green Central Banking, u.a. mit EZB-Präsidentin Lagarde (09:45), Deutsche-Bank-Chef Sewing (10:05) und Bundesbank-Präsident Weidmann (15:45) *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Januar 10:00 DE/Germanwatch, Präsentation Globaler Klima-Risiko-Index 2021, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:45 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede (online) bei Festveranstaltung zum 50-jähriegn Bestehen der Vereinigung italienischer Finanzanalysten *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember *** 14:45 EU/EZB-Chefsvolkswirt Lane, Rede bei Lamfalussy Lectures Conference *** 14:45 EU/EZB-Direktor Elderson, Anhörung vor dem Wirtschafts-und Währungsausschuss des Europaparlaments *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei High-level Leadership Panel zu "Restoring Economic Growth" - TR/Wiederaufnahme der Gespräche zwischen der Türkei und Griechenland zur Beilegung des Streits um Gas-Bohrungen im östlichen Mittelmeer, Istanbul - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videobotschaft zur Eröffnungssitzung des Climate Adaption Summit, Berlin D I E N S T A G, 26. Januar 2021 06:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q, Seoul *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 4Q, Basel 10:00 DE/FDP-Fraktionschef Lindner, Lehren aus einem Jahr Corona in Deutschland, Berlin *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Dezember *** 08:00 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung virtuelles Jahrestreffen (bis 29.1.), 13:00 Rede von Bundeskanzlerin Merkel, Davos *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede (virtuell) beim Neujahrsempfang der Immobilienwirtschaft *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q, Boston *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul *** 12:30 DE/VDA-Präsidentin Müller, Jahresauftakt-PK (digital) zu "Die Agenda der Automobilindustrie 2021" *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q, New Brunswick 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 4Q, Waltham *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q, New York *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook (WEO) 14:00 DE/Bundesverband Windenergie (BWE) und VDMA Power Systems, PK zu Windenergie an Land - Ausbauzahlen 2020 für Deutschland, Berlin 14:00 DE/SPD, Fraktionssitzung (als Videokonferenz), Berlin *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar *** 17:45 FR/LVMH, Jahresergebnis, Paris 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas *** 22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, Redmond 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q, Seattle *** 22:15 US/AMD Inc, Ergebnis 4Q, Sunnyvale 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - Märkte/Börsenfeiertag Australien M I T T W O C H, 27. Januar 2021 *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 4Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Sartorius AG, Jahresergebnis, Göttingen 07:25 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis, Hamburg 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q, Den Haag *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar 08:00 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung virtuelles Jahrestreffen (bis 29.1.), Davos *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar *** 09:30 DE/Kabinett, Sitzung zum Jahreswirtschaftsbericht mit Bundesbank-Präsident Weidmann, Berlin 10:00 DE/SPD-Fraktionsgeschäftsführer Schneider, Pressegespräch zur Bundestags-Plenarwoche, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Bundespräsident Steinmeier, Charlotte Knobloch, Marina Weisband u.a., Teilnahme an der Gedenkstunde des Bundestags für die Opfer des Nationalsozialismus, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel u.a., Teilnahme an der Zeremonie Sulzbacher Thora-Rolle anlässlich Holocaust-Gedenktag, Berlin *** 12:15 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q, Dallas 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott Park *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q, Chicago *** 14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK zur Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichtes, Berlin *** 14:30 US/IWF, Update zum Global Financial Stability Report (GFSR) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 DE/SAP SE, Keynote (virtuell) von CEO Klein bei der Vorstellung des neuen Produkts "Rise with SAP" *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q, Menlo Park *** 22:07 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino D O N N E R S T A G, 28. Januar 2021 *** 00:50 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q, Seoul 06:00 DE/Transparency International, Veröffentlichung Korruptionswahrnehmungsindex 2020 07:00 CH/STMicroelectronics NV, ausführliches Ergebnis 4Q, Genf *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q, London *** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember 08:00 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung virtuelles Jahrestreffen (bis 29.1.), Davos 08:00 GB/Easyjet plc, Interim Management Statement 1Q, Luton *** 09:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Jahrespressekonferenz der Bankenaufsicht mit Vorstellung der SREP-Ergebnisse *** 09:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, PK zu Ergebnissen des SREP 2020 *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Januar 10:00 DE/Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), Jahresauftakt-PK (digital) *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Januar *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar *** 11:30 FI/Kone Oyj, Jahresergebnis, Espoo *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 4Q, Midland *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q, Oak Brook *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) *** 14:00 US/IWF, Update zum Fiscal Monitor *** 14:30 US/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember *** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember *** 18:15 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei LSE-Konferenz zu "Financial cycles, risk, macroeconomic causes and consequences" *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Januar *** - DE/Stellenindex BA-X Januar - DE/Bundesverkehrsminister Scheuer, Anhörung im Maut- Untersuchungsaussschuss, Berlin F R E I T A G, 29. Januar 2021 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Januar mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember 06:50 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis, Vernier 06:50 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 4Q, Seoul *** 07:00 DE/Siltronic AG, Jahresergebnis, München *** 07:00 DE/SAP SE, ausführliches Ergebnis 4Q (10:00 Online-BI-PK; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Walldorf 07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q, Stockholm 07:00 NL/Signify NV (ehemals Philips Lighting Holding BV), Ergebnis 4Q, Eindhoven 07:10 ES/BBVA, Ergebnis 4Q, Bilbao *** 07:15 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 1Q, Zamudio *** 07:30 FR/Privater Verbrauch Dezember *** 07:30 FR/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 4Q, Stockholm 08:00 CH/World Economic Forum (WEF), Abschluss virtuelles Jahrestreffen (seit 25.1.), Davos 08:00 DE/Atoss Software AG, ausführliches Jahresergebnis, München *** 09:00 AT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Januar (vorläufig) *** 09:00 ES/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember

DJ WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. Januar (4. KW) -2-

10:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q, Chicago *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q, Morris Township *** 12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q, San Ramon *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (2. Umfrage) - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (Moody's), Litauen (Fitch) S O N N T A G, 31. Januar 2021 *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Januar ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

