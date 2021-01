In den vergangenen Wochen konnte sich die TUI-Aktie (ISIN: DE000TUAG000; WKN: TUAG00) trotz einer umfangreichen Kapitalerhöhung mit einem Bezugspreis von 1,07 Euro je neuem Anteil, die zu einer massiven Erhöhung der Zahl der umlaufenden Papiere führen wird, erstaunlich gut behaupten. Hinzu kommt, dass der Bund über die Wirtschaftsstabilisierung eine stille wandelbare Einlage in Höhe von 420 Millionen Euro getätigt hat, die zum Wandlungspreis von 1,00 Euro in 420 Millionen neue Anteile gewandelt kann. Zugleich sind zuletzt die Zweifel am Kapitalmarkt gestiegen, dass die Sommersaison trotz der aktuellen Corona-Welle und mehreren Virusmutationen erfolgreich verläuft. Denn mit dem schleppenden Start der Impfkampagnen in Europa scheint die Rückkehr zur Normalität aktuell unwahrscheinlicher als noch Anfang Dezember.

Den vollständigen Artikel lesen ...