Die Aktie von Aphria hat sich in den vergangenen Monaten extrem stark entwickelt. Notierte das Papier im März 2020 noch im Tief bei nur 2,65 Kandischen Dollar, konnte es sich bis auf 17,83 Kanadische Dollar nach oben arbeiten. Derzeit konsolidiert das Papier leicht und notiert bei 16,03 Kanadischen Dollar. Im Quartal per Ende November 2020 konnte das Unternehmen zuletzt einen Rekordabsatz melden. Derweil tut sich auch in Deutschland etwas.In einer Indoor-Plantage in Neumünster soll in diesem Jahr ...

