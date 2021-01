DJ Markit: US-Wirtschaft gewinnt im Januar an Stärke

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im Januar beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 58,0 von 55,3 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 59,1 von 57,1 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 57,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte auf 57,5 von 54,8 Punkten zu. Hier hatte die Prognose auf 53,5 gelautet.

"US-Unternehmen meldeten einen starken Start ins Jahr 2021, getragen von der Hoffnung, dass die Entwicklung der Impfstoffe bedeutet, dass das Schlimmste der Pandemie hinter uns liegt, und dass die neue Regierung ein stabiles und unterstützendes Umfeld für eine stärkere wirtschaftliche Entwicklung bieten wird", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Die Zuversicht in das laufende Jahre sei deutlich gestiegen.

January 22, 2021 09:59 ET (14:59 GMT)

