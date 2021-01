Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Markt blickte in dieser Woche nicht nur auf die Vereidigung des neuen US-Präsidenten. Auch der Corona-Gipfel mit einer Lockdownverlängerung in Deutschland und die EZB-Sitzung standen im Fokus. Wie hat die Börse auf die Ereignisse reagiert? Patrick Dewayne und Viola Grebe nehmen die Börsenwoche unter die Lupe und blicken auch schon mal voraus auf die wichtigsten Termine in der kommenden Woche.