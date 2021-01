DJ PTA-News: Deutsche Real Estate AG: Vorläufiger Baustopp eines Bauprojektes in Frankfurt am Main

Berlin (pta027/22.01.2021/16:14) - Das im vergangenen Jahr von der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft begonnene Bauprojekt in Frankfurt am Main, Westerbachstraße, zur Errichtung von 68 Eigentumswohnungen musste vorläufig gestoppt werden, da im Zusammenhang mit der Durchführung des Bauprojekts lärm-schutzrechtliche Differenzen mit der Stadt Frankfurt aufgetreten sind.

Die Gesellschaft bemüht sich zurzeit um eine konstruktive Lösung der aufgetretenen Situation mit allen Beteiligten. Gleichwohl kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorausgesagt werden, wann und in welchem Umfang die Bauarbeiten wieder aufgenommen werden können.

Berlin, 22. Januar 2021

Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft

Der Vorstand

