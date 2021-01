Mit einem satten Plus von über 16 Prozent seit Montag gehört die Varta-Aktie diese Woche zu den Top-Performern in Deutschland. Auch die Trading-Chance vom Dienstag ging voll auf und belohnte die Trader mit 70 Prozent Gewinn. Nach der jüngsten Rallye steht die Aktie jetzt aber am Scheideweg. Das wird die nächsten Tage wichtig.Die starken Kaufsignale am Dienstag, die in der Trading-Chance vorgestellt wurden, haben die Varta-Aktie enorm beflügeln können. Nach dem Sprung über die 50-Tage-Linie bei 114,70 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...