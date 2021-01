Darum geht's im Interview: Insbesondere die Börse blickt in diesen Tagen auf die USA: Wie verändert Joe Biden als neuer US-Präsident die Wirtschaft, kommen auf die Wall Street weitere Konjunkturprogramme zu und wie geht es für die Tech-Aktien weiter? Zu diesen und vielen weiteren Fragen sprechen wir mit Tim Schäfer, der als Wirtschaftsjournalist schon viele Jahre in den USA lebt und direkt vor Ort von seinen Eindrücken berichtet. 00:00 - USA unter Biden: Was ändert sich vor Ort? 06:14 - Tech-Aktien: Alles halb so wild? 08:51 - Konjunkturprogramme: Kurzfristig gut, aber langfristig...? 16:14 - Bitcoin als Beimischung sinnvoll? 18:25 - Anlagestrategie unter Präsident Biden ändern? 24:28 - Buy & hold: Wann verkauft Tim Schäfer Aktien? - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/