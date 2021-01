Die vergangenen Wochen waren ereignisreich bei der Home24. So hatte das Unternehmen Anfang Dezember bekannt gegeben, einen Börsengang für die brasilianische Tochtergesellschaft Mobly vorzubereiten. Nun hat Home24 in der vergangenen Woche den nächsten Schritt angekündigt und weitere Details zum Börsengang veröffentlicht. Demnach soll das Grundkapital der Mobly S.A. von derzeit 69.452.866 Aktien um 37.037.038 auf 106.489.904 Aktien erhöht werden. Zudem sollen 1.610.306 Aktien aus dem Bestand der Home24 (gehalten über die Tochtergesellschaft VRB GmbH & Co. B-197) platziert werden. Darüber hinaus besteht eine Mehrzuteilungsoption über weitere 5.797.102 Aktien aus dem Bestand von Home24. Der Preis pro Aktie soll 17,00 bis 23,50 brasilianische Real betragen und zwischen dem 03. Februar und dem 11. Februar festgelegt werden. Je nachdem würde sich die indirekte Beteiligung der Home24 an der Mobly auf 56,5% bzw. 51,1% inklusive Ausübung der Mehrzuteilungsoption reduzieren. Die Marktkapitalisierung der Mobly würde sich auf Basis der aktuellen Wechselkurse demnach auf 281mEUR bis 389mEUR belaufen. Der auf Home24 entfallende Anteil bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption würde dann 144mEUR bis 199mEUR betragen und würde zu einem Verkaufserlöse von 19,6-27,1mEUR bei voller Ausschöpfung der Mehrzuteilungsoption führen.



Lesen Sie hier weiter: Download

