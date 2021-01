Eine anziehende Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in der zweiten Jahreshälfte hat der Volkswagen-Tochter Traton in der Corona-Krise zu einem kleinen Gewinn verholfen. Das operative Ergebnis lag bei etwa 135 Millionen Euro, wie der Nutzfahrzeug-Hersteller am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. "Die Geschäftserholung in der zweiten...

