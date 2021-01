Der Goldpreis hat im vergangenen Jahr ein deutliches Kursplus verzeichnen können. 2020 kamen Anleger damit auf ein Plus von 24,6 Prozent in US-Dollar gerechnet. In Euro sind es wegen der US-Dollar-Schwäche "nur" 14,3 Prozent. Das neue Jahr startete allerdings mit Einbußen, am Donnerstagmorgen kostet die Feinunze 1.872 US-Dollar. Seit dem Zwischenhoch Anfang Januar ist der Goldpreis zuletzt deutlicher unter Druck geraten."Nachdem die Demokraten im US-Senat eine faktische Mehrheit errungen hatten, ...

