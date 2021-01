Nach ihrer jahrelangen Talfahrt hat die Thyssenkrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001; WKN: 750000) aufgrund der erheblichen Fantasie im Wasserstoffgeschäft jüngst wieder an Fahrt aufgenommen. Der Essener Mischkonzern, der sich u.a. auf die Verarbeitung von Wertstoffen konzentriert und zu einem der führenden Metalllieferanten für die deutsche Automobilindustrie gehört, hatte wie auch andere Unternehmen in der Branche mit den durch die Corona-Pandemie-bedingten Auswirkungen auf das Stahlgeschäft zu kämpfen, was auch die Aktie extrem unter Druck setzte.Seit November kann bei der Aktie eine massive Erholungsbewegung beobachtet werden, welche nun durch die Spekulationen um ein mögliches IPO der Stahlsparte nochmals an Auftrieb erhalten kann. Mit dem konsequenten Ausbau des Wasserstoffgeschäftes bestehen aber nicht nur realistische Möglichkeiten auf eine weitere Kurserholung, vielmehr besteht jetzt die große Chance, dass die Thyssenkrupp-Aktie aufgrund des rasant wachsenden Geschäftsbereiches jetzt von den Anlegern neu entdeckt wird. Denn im Vergleich zu Nel Asa oder Plug Power können Anleger sich mit der Thyssenkrupp-Aktie zu weitaus besseren Konditionen in diesem zukunftsträchtigen Sektor engagieren.

