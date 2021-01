Stuttgart (ots) - Am Ende könnte genau das, womit Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann in den vergangenen Wochen angeeckt ist, auf ihr Konto und damit auf das der CDU einzahlen. Manche erinnern sich vielleicht noch, wie laut der Ruf im Frühjahr war, man möge die Kinder nicht vergessen. Das löst Eisenmann nun ein. Und geht die Schulöffnung trotz der hohen Infektionszahlen gut, wird sie das kurz vor der Landtagswahl, für die die CDU am Wochenende beim Parteitag ihre Kampagne vorstellt, zu recht für sich verbuchen. Denn ihrem Beharrungsvermögen dürfte es am Ende zu verdanken sein, dass die grün-schwarze Südwest-Landesregierung auf diesen Kurs eingeschwenkt ist.



Pressekontakt:



Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Frank Schwaibold

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4819437

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de