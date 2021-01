DJ Laschet für Fertigstellung von Nord Stream 2

FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet ist trotz der wachsenden Kritik an der Gaspipeline Nord Stream 2 für die Fertigstellung der Leitung. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, es werde in absehbarer Zeit erforderlich sein, Gas aus Russland zu beziehen. In den Verträgen für die Pipeline sei den Interessen der Ukraine Rechnung getragen worden.

Am Donnerstag hatte das Europäische Parlament mit großer Mehrheit gefordert, den Bau abzubrechen. Laschet sagte in dem FAZ-Gespräch, der Mordanschlag auf den Kremlkritiker Nawalnyj sei "auf das Schärfste zu verurteilen". Er, Laschet, erwarte Nawalnyjs sofortige Freilassung. "Die Frage aber, ob Gas auf dem Landweg oder Seeweg zu uns kommt, ist unabhängig davon". Laschet sagte, Russland sei "in vielen Belangen ein Gegner". Es blieben aber "wichtige Themen, bei denen wir Russland brauchen".

Laschet war am Freitag offiziell zum neuen CDU-Parteichef gewählt worden.

January 22, 2021 12:25 ET (17:25 GMT)

