An der Frankfurter Börse verzeichneten die Aktienindizes am Freitag eine leichtere Tendenz. Die Kurse der wichtigsten Aktienindizes an der Frankfurter Börse und ihre heutige Entwicklung: DAX 13.873,97 (-0,24 %), TecDAX 3.370,58 (-0,28 %), MDAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...