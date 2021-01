Zum Wochenschluss rückte auch am deutschen Aktienmarkt die Corona-Krise wieder stärker in den Fokus. Die in vielen Ländern hohe Zahl an Neuinfektionen und vor allem die Furcht von der Ausbreitung von Mutationen sorgten für Verunsicherung bei den Anlegern. Dennoch hielten sich die Verluste bei DAX und Co in engen Grenzen. Die Anleger haben sich vor dem Wochenende pandemiebedingt bei deutschen Aktien bedeckt gehalten. Nach erfreulichen Geschäftszahlen sorgten aber Kursgewinne bei Volkswagen und vor ...

