SYDNEY/ MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Google, die Suchmaschinen-Tochtergesellschaft von Alphabet Inc., hat nicht nur in Frankreich Probleme mit Nutzern und Behörden. Nun droht weiterer Ärger in Australien. Google Inc., Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Technologie-Holding Alphabet Inc. (Nasdaq:...

Den vollständigen Artikel lesen ...