Enttäuschende Zahlen von Intel und IBM haben die Stimmung an den Aktienbörsen heute gedrückt. Und so hielten sich auch am deutschen Aktienmarkt die Investoren.Bislang hatte die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie und auf einen sich anschließenden dynamischen Konjunkturimpuls die Aktienbörsen beflügelt.Nun aber mehren sich die Sorgen, dass die Konjunkturerholung länger dauern könnte als erhofft. Grund: In vielen Staaten ist die Corona-Infektionslage weiter angespannt. Dies nährt auch die Befürchtung neuer Reisebeschränkungen. Der DAX gibt dabei zum Handelsschluss 33 Punkte bzw. 0,24 % auf 13.874 Punkte ab.Bei den Einzelwerten ragen heute auf der positiven Seite Siemens (DE0007236101) heraus. Die Münchner haben mit den neuen Quartalszahlen Experten zufolge die Konsensschätzungen um rund 30 % übertroffen. Das reichte heute für einen Kurssprung um 7,27 % bzw. 9 Euro auf 132,80 Euro. Und Goldman Sachs erhöhte danach das Kursziel auf 145 Euro.

