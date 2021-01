Straubing (ots) - Es hilft alles nichts: An weniger Kontakten, an Masken und Abstand führt auch in den nächsten Monaten kein Weg vorbei. Es ist mehr als verständlich, dass viele Menschen das satthaben und endlich ihr normales Leben zurückhaben wollen. Manche nehmen den Lockdown nach einem Monat auch nicht mehr wirklich ernst. Genau diese Abstumpfung ist derzeit die größte Gefahr. Sie ist auch der Grund, warum es so lange gedauert hat, bis die Zahlen sinken: Viele der Maßnahmen, die der Staat vorgibt, sind nicht wirklich kontrollierbar, vor allem die so wichtigen Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich. Sie funktionieren nur, wenn sich die Menschen selber entscheiden, mitzumachen.



