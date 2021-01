DJ PTA-News: SendR SE: Veröffentlichung Jahresergebnis 2020

Hamburg (pta032/22.01.2021/21:00) - Die SendR SE hat heute ihre Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht.

Dabei wurde gem. des aufgestellten, noch zu billigenden Jahresabschlusses, mit einer Bilanzsumme von EUR 2.661.627,23 (Vorjahr: EUR 3.092.705,65) ein Jahresüberschuß iHv. EUR 600.561,02 (Vorjahr: EUR -451.389,36) erreicht. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr wird ein Bilanzgewinn iHv. EUR 632.446,74 (Vorjahr: EUR 1.037.133,92) ausgewiesen.

Aussender: SendR SE Adresse: Neuer Wall 10, 20354 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Henning Thieß Tel.: +49 40 232053-282 E-Mail: ht@sendr.se Website: www.sendr.se

ISIN(s): DE000A1YDAZ7 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin

