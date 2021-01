Noch im letzten Jahr war die Euphorie groß. Jetzt scheint der ehemals große Hype um die Kryptowährung Bitcoin (CRYPT0000BTC) vorbei.Schon seit Anfang des Jahres hat die Bitcoin Aktie mit deutlichen Kursschwankungen zu kämpfen was sich in dieser Woche mit einem Kursverlust von bis zu 16 % stärker zeigte als je zuvor. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag rutschte die Kryptowährung kurzzeitig unter die Marke von 30.000 Dollar. Im Gegensatz zum Anfang des Jahres, bei dem Bitcoin noch bei einem Wert von 42.000 Dollar lag, ein herber Rückschlag.Durch die dramatischen Entwicklungen der letzten Tage steuert die Kryptowährung geradewegs auf den größten Wochenverlust seit dem Börsen-Crash aus dem März 2020 zu.

