Finanziert von Amgen, Astellas, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen, Lilly, Pfizer, Roche, Sanofi und Takeda



Die Unternehmen unterstützen die Einführung einer cloudbasierten Plattform mit dem Potenzial, Kommunikation und Datenaustausch zwischen Biopharmaindustrie und Gesundheitsbehörden zu revolutionieren



BURLINGAME, Kalifornien, Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zehn der weltweit führenden Biopharmaunternehmen haben heute die Gründung von Accumulus Synergy, Inc. bekanntgegeben. Das gemeinnützige Unternehmen soll die Interaktion zwischen Industrie und Gesundheitsbehörden weltweit unterstützen, indem es Zusammenarbeit und Datenaustausch in Echtzeit sowie die Einreichung von Unterlagen ermöglicht.

Accumulus Synergy wurde am 13. Juli 2020 gegründet, um eine cloudbasierte Plattform zu entwickeln, die den Daten- und Informationsaustausch vereinfacht und damit das Potenzial hat, die Interaktion zwischen der biopharmazeutischen Industrie und Gesundheitsbehörden zu revolutionieren. Das Konzept einer gemeinsamen Plattform für den Datenaustausch zielt darauf ab, regulatorische Prozesse durch die Nutzung fortschrittlicher Technologien und Tools für den Datenaustausch effizienter zu gestalten. Damit können die Kosten für Innovationen gesenkt werden und Patienten profitieren davon, da neue sichere und wirksame Medikamente schneller zur Verfügung stehen.

"Aktuelle Prozesse für den Datenaustausch und die Kommunikation zwischen Pharmaunternehmen und globalen Gesundheitsbehörden haben mit dem Fortschritt in der Informationstechnologie nicht Schritt gehalten", so Francisco Nogueira, Interim Chief Executive Officer von Accumulus Synergy und Vice President of Regulatory Affairs bei Roche. "Accumulus Synergy verfolgt in Absprache mit den Gesundheitsbehörden das Ziel, die Kommunikation und den Datenaustausch zwischen Biopharmaunternehmen und Regulierungsbehörden weltweit zu modernisieren, integrieren und optimieren. Darüber hinaus zielt es darauf ab, eine mögliche Harmonisierung der Regulierungsvorschriften in Schwerpunktbereichen mithilfe der neuesten Cloud-Technologie zu erleichtern. Durch die Entwicklung eines leistungsstarken Ökosystems für den Datenaustausch haben wir das Potenzial, das Gesundheitswesen voranzubringen.Accumulus Synergy ist bestrebt, einen signifikanten Mehrwert für Patienten, Gesundheitsversorger, Gesundheitsbehörden und Biopharmaunternehmen weltweit zu schaffen."

Zu den Gründungsmitgliedern von Accumulus Synergy gehören Amgen, Astellas, Bristol Myers Squibb, GSK, die Janssen Pharmaunternehmen von Johnson & Johnson (Janssen), Lilly, Pfizer, Roche, Sanofi und Takeda, die finanzielle Mittel für die Plattform und erste Anträge zur Verfügung gestellt haben. Accumulus Synergy plant eine Beratung mit der japanischen Arzneimittelagentur (Japanese Pharmaceutical and Medical Devices Agency), der Europäischen Arzneimittelagentur, der britischenMedicines and Healthcare Products Regulatory Agency und der US-amerikanischenFood and Drug Administration sowie anderen Gesundheitsbehörden weltweit.

"Ich bin begeistert, dass Accumulus nach über einem Jahr sorgfältiger Planung voranschreitet", so Mikael Dolsten, Chief Scientific Officer und President, Worldwide Research, Development and Medical bei Pfizer. "Dieses Projekt spiegelt die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen allen Interessengruppen wider, wenn es darum geht, die pharmazeutische Entwicklung zu verbessern. Es hat das Potenzial, einen schnelleren und effizienteren Austausch von Informationen und Daten mit den Gesundheitsbehörden zu ermöglichen."

"Kollaborationen, die auf Wissenschaft und fortschrittliche Technologien setzen, machen uns effizienter und helfen uns, unseren Patienten schneller bessere Ergebnisse zu liefern - ein Ansatz, den Sanofi absolut unterstützt", so John Reed, Executive Vice President, Global Head of Research & Development bei Sanofi."Die koordinierten Initiativen, mit denen Accumulus Lösungen zur gemeinsamen Nutzung von Daten vorantreibt, werden die Zeit verkürzen, die erforderlich ist, um Patienten innovative neue Medikamente bereitzustellen. Das ist ein Ziel, das Unterstützung verdient."

"Die Vision von Accumulus Synergy ist transformativ. Accumulus Synergy wird globale Gesundheitsbehörden proaktiv bei der Erstellung einer Cloud-Plattform einbinden, die die effiziente Einreichung und Prüfung von Dokumenten und Daten ermöglicht.Accumulus wird dabei auf effiziente Kollaborationslösungen von TransCelerate BioPharma, Inc aufbauen und diese erweitern. Dies wird den Zugang zu medizinischen Informationen über verschiedene Regionen hinweg beschleunigen und Verzögerungen in der Bereitstellung von Arzneimitteln verringern", fügt Paul Stoffels hinzu, Chief Scientific Officer, Johnson & Johnson.

"Wir freuen uns, dass Accumulus sein strategisches Ziel, die Kommunikation und den Datenaustausch zwischen Biopharmaunternehmen und Gesundheitsbehörden zu transformieren, vorantreibt. Das Projekt passt sehr gut zu den Zielen von TransCelerate Biopharma.Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Accumulus in Bereichen von gemeinsamem Interesse", so Dalvir Gill, Chief Executive Officer, TransCelerate Biopharma.

"Gesundheitsbehörden, Ärzte und biopharmazeutische Unternehmen haben alle ein gemeinsames Ziel: sichere und bahnbrechende Medikamente so schnell wie möglich für Patienten bereitzustellen", ergänzt Andy Plump, M.D., Ph.D., President of Research & Development bei Takeda."Accumulus Synergy ist eine Gelegenheit, neue Denkweisen für regulatorische Prozesse und Prozesse des Datenaustauschs zu entwickeln und dabei Lösungen zu finden, die bessere Ergebnisse liefern.

Über Accumulus Synergy

Das Non-Profit-Unternehmen Accumulus Synergy, Inc. wurde 2020 gegründet, um eine cloudbasierte Plattform zu schaffen, die den Datenaustausch zwischen der Biopharmaindustrie und Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt transformieren soll. Das Unternehmen wird von zehn führenden Biopharmaunternehmen finanziert. Das Konzept einer gemeinsamen Plattform zielt darauf ab, regulatorische Prozesse durch die Nutzung fortschrittlicher Technologien, wie Data Science und KI, sowie Tools für den Datenaustausch effizienter zu gestalten. Damit sollen die Patientensicherheit verbessert und die Kosten für Innovationen gesenkt werden, damit den Patienten neue sichere und wirksame Medikamente schneller zur Verfügung gestellt werden können.Das Unternehmen wird mit Partnerunternehmen, wichtigen Interessenvertretern und Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um eine Plattform zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, die die gesetzlichen Vorschriften sowie die Anforderungen hinsichtlich Cybersicherheit und Datenschutz erfüllt. Die Plattform soll den Datenaustausch sowie das Einreichen von Dokumenten für die gesamte Bandbreite der klinischen Entwicklung abdecken - von klinischen Daten und Arzneimittelsicherheit über Labordaten und Fertigung bis hin zu regulatorischen Prozessen.Weitere Informationen finden Sie unter www.accumulus.org.

Pressekontakt:

Paul Laland

Paul.laland@accumulus.org

415.519.6610