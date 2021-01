Borussia brutal: Der BVB kassiert in Mönchengladbach die nächste bittere Klatsche. Trotz zwei Toren von Supertalent Erling Haaland verliert der BVB mehr und mehr den Anschluss an die Tabellenspitze. Jetzt droht sogar das Europa-Aus. Und im schlimmsten Fall kommt auch noch Torgarant Haaland ins Grübeln. Es ist der nächste schwere Dämpfer, ja beinahe ein K.O. Borussia Mönchengladbach hat zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund besiegt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose ...

