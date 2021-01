DJ Heil erteilt Hoffnungen auf Rentenerhöhungen 2021 eine Absage

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Hoffnungen der Rentner auf eine Erhöhung ihrer Rentenbezüge auch im laufenden Wahljahr 2021 eine Absage erteilt. "Wir müssen damit rechnen, dass es in diesem Jahr im Westen keine Rentenerhöhung geben wird und im Osten nur aufgrund der Angleichung eine sehr geringe", sagte Heil der Rheinischen Post. "Wichtig ist, dass gesetzlich abgesichert ist, dass es keine Rentenkürzung geben wird", betonte der Minister.

Die Rentenentwicklung sei regelgebunden und folge immer der Lohnentwicklung des Vorjahrs. Deshalb habe es in den vergangenen Jahren teils deutliche Rentenerhöhungen gegeben. Im Corona-Krisen-Jahr 2020 sind die Löhne jedoch kaum gestiegen. Die Rentenpolitik stehe vor einer großen demografischen Herausforderung.

"Von 2025 bis 2040 geht die Generation der Babyboomer schrittweise in Rente. In dieser Zeit kommt es auf zwei Dinge an: Zum einen brauchen wir ein hohes Maß an Beschäftigung, damit die Beitragseinnahmen auf hohem Niveau gesichert bleiben. Zum anderen müssen wir das System der Rentenversicherung stabil halten", sagte Heil auf die Frage, ob in der kommenden Legislaturperiode eine große Rentenreform ansteht. "Ich bin dafür, dass wir die Sicherungslinie beim Rentenniveau von 48 Prozent des durchschnittlichen Bruttomonatsgehalts über 2025 hinaus verlängern", so der SPD-Politiker.

