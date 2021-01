Berlin (ots/PRNewswire) - Der führende Hersteller von PV-Wechselrichtern bringt Innovationen in den Bereich der dezentralen Energieerzeugung ein. Das Unternehmen ist stets bestrebt, modernste Energielösungen zu entwickeln und die Zukunft aktiv zu gestalten. Growatts neue Generation von Wechselrichtern für Privathaushalte MIN 2500-6000TL-XH - die bei der virtuellen Preisverleihung mit dem pv-magazine award 2020 ausgezeichnet wurde - ebnet den Weg in die Zukunft der intelligenten Solarenergie für Haushalte. Der Wechselrichter ist die intelligente Steuerung für die GroHome-Lösung des Unternehmens, in der Solar- und Speichergeräte, EVs und IoT-Geräte integriert sind."Smart Homes sind in aller Munde, aber bisher gibt es nur wenige einfach zu bedienende integrierte Lösungen auf dem Markt. Der neue Wechselrichter macht gemeinsam mit dem GroHome-System von Growatt das Smart-Home zur Realität. Es ist eine wegweisende Lösung, um das Zuhause energieeffizienter und unabhängiger von externen Energieressourcen zu machen", kommentierte Eckhart K. Gouras, Managing Director von pv magazine."Der neue prämierte Wechselrichter von Growatt ist das neuralgische Zentrum unserer intelligenten Energielösung, dem GroHome-System. Er ist das Herzstück der Steuerung. Er bildet die Grundlage für Kunden, die PV-Anlagen in Zukunft um das GroHome-System erweitern möchten", sagt Frank Qiao, Vice President von Growatt. Der Wechselrichter der neuen Generation wurde zuerst in Australien eingeführt und dort wurden im Jahr 2020 bereits 70.000 Einheiten ausgeliefert - ein enormer Erfolg. Der intelligente Wechselrichter wird auch in Europa, der Region APAC und in Lateinamerika angeboten."Weltweit verkauften wir im Jahr 2020 mehr als 150.000 Einheiten, und in drei Jahren werden sich voraussichtlich über eine Millionen Einheiten weltweit verkauft haben. Nach der Installation dieses neuen Wechselrichters können Kunden ihre PV-Anlagen um unsere GroHome-Lösung erweitern. Sie können die Vorteile einer intelligenteren und effizienteren Solarenergielösung genießen und erhalten eine höhere Rendite für ihre Investitionen", fügte Qiao hinzu.Das Growatt-Team verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Solarbranche und kenne die Bedürfnisse der Kunden und verstehe die neuesten technologischen Trends in der Solarenergie, so Qiao. Das sei der Grund dafür, dass die innovativen Produkte von Growatt bei Kunden auf der ganzen Welt so beliebt sind.Informationen zu GrowattGrowatt ist ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Energielösungen und bietet PV-Wechselrichter für Privathaushalte, Gewerbe und Großanlagen, Energiespeicherung, Mikronetzsysteme und intelligente Energiemanagementlösungen. Gegründet im Jahr 2010, hat Growatt ein umfangreiches Netzwerk mit 14 Niederlassungen weltweit aufgebaut. Growatt zählt laut IHS Markit und Wood Mackenzie zu den 10 weltweit führenden Anbietern von PV-Wechselrichtern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1424757/2021_1_20_1.jpgPressekontakt:Lulu Tu+86-136-3166-3207Original-Content von: Growatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150644/4819515