Stündlich schlagen neue Nachrichten und Spekulationen rund um die laufenden Impfkampagnen, Lieferquoten und mögliche Neuzulassungen ein.Viele Hoffnungen rund um die anstehende Zulassung des Vakzins von AstraZeneca (GB0009895292) in der EU erhielten gestern einen Dämpfer, als das Unternehmen deutliche Lieferschwierigkeiten ankündigte. Der Hintergrund sind anscheinend notwendige Anpassungen an neueste Mutationen sowie Probleme an diversen Produktionsstätten.In der vergangenen Woche gab es bereits Meldungen über Lieferprobleme bei BioNTech (US09075V1026) und Bedenken seitens der CDPH (California Department of Public Health) hinsichtlich des Impfstoffs von Moderna (US60770K1079), welche teils gravierende Auswirkungen auf die Kursverläufe dieser Unternehmen hatten.

